高通和解罰款234億降到27億 徐永明痛罵公平會：喪權辱國

2019-05-30 10:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕公平會原本向高通公司開罰234億元但是和解後罰降至27.3億元台幣，監察院提出糾正不符合決策透明、以投資換罰鍰違反原則，立委徐永明今天也表示，簡直喪權辱國，其他國家持續訴訟中，高通也沒說就不投資。公平會表示，投資只是和解的其中一項，而且各國司法和行政體系都有很大差異。

公平會原以「違反公平交易法」向高通公司開罰234億元，但去年8月與高通和解，罰款降至為27.3億元台幣，高通承諾在台灣進行為期五年的投資方案，包含5G 合作、設立台灣營運及製造工程中心等等。監察院本月針對公平交易委員會與高通公司訴訟和解案提出糾正，認為公平會不符合獨立機關決策透明之要求有重大違失，且以投資換取罰鍰，違反不當聯結禁止原則。

立委徐永明今天在經濟委員會中表示，和解結論為什麼不能全部公開？這跟公共利益有關，願意投資，但是我們擔心這個投資還是高通的，投資內容如何規範？不做的話有懲罰機制嗎？公平會很像高通發言人，幫忙辯護

徐永明指出，高通在其他國家也有類似問題，美國現在都還在打官司，歐盟300多億還在訴訟，韓國兩百多億尚未判決確定，中國300多億元高通沒有上訴，台灣卻跟高通和解。

徐永明表示，行政訴訟法沒有規定要和解，罰200多億元，為什麼這麼快要去和解？高通說會持續跟台灣投資，願意繳罰款又願意繼續投資，台灣估評會卻自廢武功，用和解換投資，公平會這樣做簡直喪權辱國，其他國家持續訴訟高通也沒說不投資。

公平會主委黃美瑛表示，各國司法體系行政體系有很大的差異，公平會是行政機關，行政處分依照行政程序法，並依循行政訴訟法可以和解，投資只是和解的其中一個選項。

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