再戰中執會》賴營：初選辦法已公告不應變動

2019-05-29 11:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德子弟兵、立委林俊憲今上午受訪談及賴清德最後底線，手機民調可50%、對比民調拒納入柯文哲，並呼籲黨中央及蔡營接受上週賴清德提出的新方案。賴清德發言人李退之稍早則表示，賴院長方面再度重申，民進黨初選的辦法已經公告而且也經過雙方登記切結，不應該有所變動。

民進黨中執會今繼續討論總統初選日程相關事宜，討論黨中央版草案，及24名中執委提案修正民調辦法，包括總統初選民調採手機、家戶民調各半，採對比式民調「三腳督」納入國民黨韓國瑜及台北市長柯文哲，及6月10日至14日進行民調。賴清德上週三則拋出新方案，盼採對比式民調，「只要蔡英文總統贏韓國瑜，就支持蔡英文」。

李退之表示，賴院長上週三所提出的贏的策略，就是在已經公告的黨內初選辦法架構下，尊重蔡總統同時也納入雙方需求精神的一個可以向前推進的方案，希望黨內同志先進以及蔡總統方面，能夠以開放的態度來思考並接納此一方案。

李退之表示，民進黨的初選制度，是本黨寶貴的民主資產，已經公告的初選辦法，更從未有初選進行中而去改變的惡例。制度建立可能需要一、二十年，要破壞它只要幾分鐘！再次懇請黨內先進同志能夠珍惜、寶貝我們的民進黨！

中執會前夕，蔡英文及賴清德昨下午會面，但據悉雙方各執己見，並未達成共識。林俊憲今天上午受訪時說，針對總統初選事務，賴最多可以接受手機民調50％，但沒有辦法接受對比式民調納入台北市長柯文哲，他也呼籲黨中央、蔡營，接受上週賴清德提出的新方案，「這是最大公約數，也是最好的方法。」

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