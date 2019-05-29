國民黨高雄市兩立委選區激戰 陳美雅及黃昭順驚險勝出

2019-05-29 11:40

〔記者葛祐豪、黃建華、方志賢／高雄報導〕國民黨高雄市黨部今天公佈高雄市區域立法委員第三（左營、楠梓區）及第六（鼓山、苓雅等5個行政區）選舉區黨內初選提名民調結果，黃昭順及陳美雅分別以極小差距勝出。

國民黨今天公布區域立委第三及第六選舉區提名民調結果，第三選區經4位登記參選人，選擇的兩家民調機構分別為典通有限公司及全國公信力民調公司，第六選區3位登記參選人選擇的兩家民調機構，分別為世新大學及艾普羅民意調查公司。

結果第三選區的兩家民調，合計結果排序分別為黃昭順（29.191%）、張顯耀（28.543%）、陳麗珍（25.597%）、孫健萍 （16.670%）。

第六選區競爭更是激烈，民調合計結果排序分別為：陳美雅（33.426%）、蔡金晏（33.352%）、黃紹庭（33.221%），由陳美雅險勝。

高雄市市黨部表示二個立委選區民調結果，將陳報黨中央正式提名代表參選同志。

左楠區出線的黃昭順，曾任第二至第八屆立委（含不分區），將挑戰民進黨的現任立委劉世芳。黃昭順強調，在左營楠梓的鄉親們支持鼓勵之下，順利過關，這段期間製造很多噪音及紛擾，她深感抱歉，真正挑戰才正要開始，唯有團結才能在2020贏回左楠。

第六選區勝出的陳美雅，已連任四屆高雄市議員，問政犀利，她將代表國民黨挑戰明進黨現任立委趙天麟。

第六選區落敗的蔡金晏強調，民調結果已公布，他差第一名百分之0.07，自己不夠努力，也要恭喜陳美雅，希望國民黨團結，贏得高雄關鍵一席。另一位落敗的黃紹庭，也坦然接受民調結果，並恭喜陳美雅代表第六選區參選立委。

由於這兩個選區的民調結果差距極小，尤其是第六選區，國民黨高雄市黨部強調，根據第10屆立法委員選舉提名民意調查作業規範， 登記同志如對民意調查有異議，得於民調結果公佈後3日內，以書面向該辦理民意調查黨部「民意調查協調小組」提出申訴。（12:02更新）

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