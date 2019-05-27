立委初選遭散佈不實民調數據 國民黨高市黨部「撂重話」

2019-05-27 15:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對目前高雄市區域立委第三選區（左營、楠梓） 初選，有某些參選人的支持者等有心人士，透過網路及社群媒體散布不實民調數據，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺今聲明，第三選區正在進行黨內初選民調中，若散佈謠言者不及時澄清，不排除將訴諸法律行動，以保障本次民調的公平與公正。

黨部指出，第三選區正在進行黨內初選民調中，民調時間為5月26日（日）至5月28日（二），每天晚上6點至10點，民調未結束前，民調公司不會公布片面民調數字，嚴正駁斥在網路媒體散布不實民調數據的有心人士。

黨部主委莊啟旺聲明，對此事將保留法律追究權利，若散佈謠言者不及時澄清，不排除將訴諸法律行動，以保障本次民調的公平與公正。

莊啟旺說，此次民調結果預計5月29日（三）在市黨部公布民調結果，當天現場由民調公司派人親送民調結果密封信封，由監察小組成員開啟信封，才會得知2家民調公司參選人支持率的數據。

接著會將2間民調公司數據輸入電腦後，依參選人得到支持率最高的參選同志勝出，對於坊間傳聞有人拿到民調數據一事，保持質疑的態度。

莊啟旺說，這次區域立委初選競爭激烈，每位參與初選的黨員同志都很優秀，在超過一位參選人登記的選區，經協商後都願意以民調的方式來決定黨提名人選。若有人用散布不實謠言的手段來爭取提名，這樣不僅傷害同黨同志，更有違公平競爭的原則。如此做法極有可能造成選民反感，反而失去民心與支持。

本次高雄市立委第三選區的黨內初選民調作業，經4位爭取提名的黃昭順、張顯耀、陳麗珍、孫健萍的同意下，共同決定由「全國公信力民意調查股份有限公司」及「典通股份有限公司」進行本次初選民調作業。

2民調公司皆表示，民調數字及結果在民調作業未完成前不會公布，也不會片面告知特定人士，不清楚目前網路及社群媒體上所散布的數據來源。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法