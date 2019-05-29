雲林縣長、議會國民黨團連署 支持韓國瑜選總統

2019-05-29 11:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長張麗善、議長沈宗隆及議會誠信黨團、民意黨團、國民黨團今天早上在雲林縣議會公開支持韓國瑜參選總統，張麗善強調，雲林女兒支持雲林女婿是天經地義；沈宗隆強調，自己的女婿自己挺，會後與支持民眾在議會大廳進行連署高喊「國家安全．人民有錢」，「韓國瑜凍蒜」。

支持韓國瑜的議會各黨團提出共同聲明書指出，雲林被中央忽略，硬體建設嚴重落後其他縣市，每年台塑六輕上繳國稅300、400億元，雲林人卻受益不到，韓國瑜是雲林人的女婿，下一屆總統人選對雲林的縣政發展扮演重要角色，如果韓國瑜能夠參選、當選總統，他能為偏鄉的雲林縣著想，支持財政劃分法合理修正，照顧工業區所在地的居民，雲林才有改變的機會，也才能被公平對待，這是雲林人最大的期待！人親土也親，由我們縣議員發起連署，也呼籲雲林人一起為雲林女婿發聲，一起聲援他。

聲明書表示，台灣長期在藍綠的政治惡鬥，競爭力沉淪很久了，台灣要看得到未來、要能夠翻轉，得要靠有能力、有操守、願意勤政、有國際觀、接地氣的人為國家掌舵，最佳人選是韓國瑜，也呼籲其他縣市共同聲援，台灣才有改變的機會。 韓國瑜十幾年來在基層生活，他深刻了解基層的積怨與痛苦，目前參選總統的人選中沒有這樣的人選。

聲明書指出，國民黨長期與基層有距離感，韓國瑜和一般政治人物不一樣，他沒有官場文化的官僚氣息，能腳踏實地做事又不失前瞻想法，朱立倫前市長也說「韓國瑜是非典型政治人物」，張善政前院長也稱讚他「看到賣菜郎的甘願打拚跟真誠樸實」，韓國瑜是不分階層的好幫手，希望泛藍軍思考再思考，一定一定要團結。

張榮味女兒張嘉郡今天也現身連署活動表態支持韓國瑜，表示「我們要庶民總統，期待他當選總統，能以雲林為中心。」總統參選人大部分都是她的朋友，而韓是她的家人；爸爸張榮味很關心總統大選，他與前立法院長王金平私交很好，相信這件事不會影響他們兩人的友誼。

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