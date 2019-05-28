國民黨總統初選 張麗善首度明確表態支持「他」

2019-05-28 11:37

〔記者林國賢／雲林報導〕國民黨總統初選各方表態，雲林縣長張麗善今天表示，雲林女兒當然要支持雲林女婿（韓國瑜）。這也是張麗善首度明確表態。

張麗善表示，雲林女婿韓國瑜是眾望所歸，也是雲林鄉親大力支持的對象，她是雲林女兒支持雲林女婿是天經地義。

郭台銘19、20日到雲林走透透，雲林縣長張麗善幾乎全程陪同，郭台銘也表示是接受張麗善邀請，兩人互動熱絡，雖張麗善強調是身為主人以禮相待，但外界認為兩人已有默契，不料，今天張麗善以明確態度表示支持韓國瑜。

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