靠念力拚經濟？ 侯友宜：靠執行力

2019-05-28 13:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會民進黨團總召何博文等人今天質詢指出，全台各縣市首長提出拚經濟的口號，新北市也喊出「招商一條龍」，但具體作法及預估成效，他要求市長侯友宜說清楚。

何博文表示，高雄市長韓國瑜用念力讓高雄發大財，他詢問侯友宜，難道使用念力就能拚經濟？喊口號有沒有用？

侯友宜回應，拚經濟要實際做，靠的是執行力，改變現有狀態，招商引資，口號只是一種形式，重要的是做出一番成績，以結果論成效。

市議員張志豪、鄭宇恩、鍾宏仁、彭佳芸、周雅玲、李坤城、廖宜琨及何博文等人認為，發大財不該淪為口號，需要具體落實，拚經濟非用念力或是喊庶民經濟就能達成目標，招商一條龍根本是紙上談兵。

廖宜琨等人提到，其他縣市推動自經區草案，新北市應審慎評估，不該隨之起舞，侯友宜雖簽署國民黨版本的自經區草案，實際上新北市沒有完整的政策，與其爭取自經區條例通過，不如加強轄內產業專區開發與工業區的交通建設。

針對自經區議題，侯友宜表示，台灣經濟必須自由化、國際化，提供關稅優惠及通關便捷，幫助台灣經濟起飛，至於立法院如何制定法令，他會尊重立法院的決定，「我一定支持自由經濟貿易」。

侯友宜表示，他上任後以利民、便民、愛民為施政方向，在程序上以對民眾有利為優先，並允諾開設單一窗口，鼓勵台商到新北投資，有信心今年可以達成招商1000億元的成績。

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