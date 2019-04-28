板樹體育場身障槌球賽登場 侯友宜：打造身障者主場

2019-04-28 10:53

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市體育總會身心障礙運動委員會今天在板樹體育場舉辦炬光盃身障槌球邀請賽。市長侯友宜到場勉勵選手，他也強調，板樹體育場除了槌球之外，也有羽球球場、手搖輪椅自行車等，讓身障者可以健康快活走出來運動，未來也會和中央投下更多資源，「成為最主要的主場」。

參加炬光盃身障槌球賽的選手，來自雙北、桃園、新竹、苗栗等地共40組隊伍報名。長年推廣身障者運動的新北市體育總會身心障礙運動委員會主任委員張梅英表示，目前主要的項目為槌球、射擊、保齡球，由於新北市的身障選手缺乏射擊場，因此時任副市長的侯友宜也裁示在林口運動中心興建場地，預計今年8月能夠完工。

本身患有小兒麻痺的張梅英也嘗試三鐵、舉重、游泳等運動，並以自身經驗鼓勵身障者走出來運動，她現在投身培訓選手，把握新北市至少能有2位選手能夠代表國家前往東京奧運。

一名60歲的馮姓阿姨表示，練習槌球有8年時間，不僅能夠鍛鍊腦力、打球時的力道拿捏和準度，加上屬於體力緩和的運動，是一項適合長輩和年輕人的運動。

看見許多身障者能夠走出來運動，侯友宜開心地說，擔任副市長期間參加和關心身障者運動賽事，板樹體育場除了槌球之外，也有羽球球場、手搖輪椅自行車等，未來也會和中央投下更多資源，「成為最主要的主場」。

立法委員蘇巧慧和前立委黃志雄及新北市議員洪佳君到場出席。蘇巧慧認為，體育署針對身障運動預算要編列足夠外，殘障奧運的國家隊也要讓大眾更為認識、關注，藉此能鼓勵身障者們挑選適當的運動出來走走。

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