深坑輕軌挨批選舉才浮出 捷運局：第7次送中央審查

2019-05-07 15:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜在競選期間喊出「三環三線」加「三線」，新增的「三線」為八里輕軌、深坑輕軌與五股泰山輕軌。新北市議員陳永福今天質詢說，地方都譏諷深坑輕軌選舉才浮出，選後不見蹤影，他要求捷運局說明辦理進度。捷運工程局局長李政安回應，全案已第7次送中央審查，有信心近期通過初審。

陳永福說，深坑輕軌就像延宕多年的淡江大橋，被諷為「選舉浮橋」，捷運深坑線也是選舉才出現，選後無聲無息，中央已經審查6次，一直卡在運量問題無法解決，到底是中央還是新北市政府該負責？

李政安表示，今年3月14日提報可行性研究審查，按照交通部定義，只要依委員的意見修正報告書後，應該可以通過初審，本案累計已送審7次，審查是中央的權責，市府會努力爭取中央核定。

陳永福認為，如果委員有意見應該全部提出來討論，一次審查、解決所有問題，加速推動，避免讓民眾產生選舉才提深坑輕軌、選後就不談的疑慮。

李政安說，市府也希望一次解決所有的問題，但中央對於運量部份仍有疑義，捷運局將增補文件說明。

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