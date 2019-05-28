漢光演習》9戰機護彰化領空 民眾大呼過癮

2019-05-28 12:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕睽違12年漢光演習再度於彰化戰備道進行戰機起降演練，今年軍方大展誠意，安排最新戰機F-16V、E-2K預警機等9款戰鬥飛機進行合作演練，要讓民眾看好看滿，然而氣象指出彰化晨間有雨，不過演習時間一到，彰化天氣卻好到不行，另外也有工廠老闆免費提供「總統級」屋頂場地，還送水止渴，讓民眾直呼「超佛心」。

鋒面過境，民眾早已做好今日演習恐有下雨準備，不過演習時間一到，彰化卻出現火燒雲日出，根本無下雨跡象，直到演習結束近10點，天空才開始下起大雨，讓民眾驚呼，難道老天爺也想看戰鬥機！

為一睹戰機起降英姿，有不少民眾今凌晨0點就到現場卡位，但多處地點都被軍方管制，有人直到5點都找不到位置，準備抱憾而歸時，有家緊鄰戰備道的工廠，決定開放工廠頂樓讓民眾參觀，這一上去不得了，對面就是總統觀禮台，媲美「總統級」視野讓民眾大呼賺到了，林姓老闆還擔心民眾口渴，免費提供礦泉水，讓民眾直呼「超佛心」。

軍事攝影迷潘宗輝表示，半夜2點半就來卡位，今年空中操演的兵力包括最新型F-16V、IDF、幻象2000、E-2K、UH-60M黑鷹直升機、OH-58D奇奧瓦偵查直升機、CH-47SD契努克運輸直升機、AH-1W超級眼鏡蛇直升機及紅雀無人機等9種機型，讓軍事迷拍得大呼過癮，這是彰化上空第一次這麼熱鬧。

今年國軍很有誠意。民眾莊子葳說，12年前有6台戰鬥機進行起降，不像今年只有4台進行演練，不過今年領空安排很多戰略、偵查型戰機，為了演練還逼近民宅，讓觀禮民眾很有感，而且軍方還派出最新的F-16V參加，真的有被保護的感覺。

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