韓國瑜6/1凱道誓師 鄉民爆料：直銷天王幫申請路權

2019-05-28 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜將出席韓粉6月1日在凱道辦的「決戰2020．贏回台灣」造勢活動，各界對背後主辦人身分感到好奇。PTT鄉民循線查詢後，申請凱道路權的單位，負責人是一名「直銷天王」。

綜合媒體報導，幫忙申請6月1日凱道路權的民間團體，起初刻意降低政治性，但因申請理由太過神秘、資料不齊全，一度遭警方打槍。後來申請團體坦承有政治人物參加，警方評估維安後核准申請。

PTT網友「FakeGPS」說，幫忙申請路權的「財團法人博愛文化基金會」，根據網路資料，其法人代表是「陳炎輝」，而「社團法人台灣禪宗佛教會」網站上也有陳的照片，再續查得知他曾是收入高達8位數的「直銷界行銷天王」。

網頁資訊指出，陳炎輝原生家庭經商失敗、日夜躲債，但他不服輸，從連鎖洗衣店轉入直銷界，大放異采。後因健康亮紅燈，投入禪修，舉辦多場心靈講座。

原PO表示「似乎是個非常勵志的故事呢」，諷刺寫道，這麼傑出的成功人士都挺韓，「我們怎麼能不讓韓總升級為韓總統呢」。

其他鄉民回應，「直銷一條龍不EY」、「韓導也算直銷阿」、「原來是同行啊」、「在韓總面前，誰敢自稱直銷天王」、「難怪妙天不認韓導」、「就說韓導是練過的吧」、「真的發大財啦」、「社團法人台灣禪宗佛教會 就是妙天的啊！他是妙天的手下」。

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