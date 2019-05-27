看不下去了！ 覺醒「真韓粉」：請韓國瑜放棄選總統

2019-05-27 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜宣布6月1日將赴凱道參加「全國誓師大會」，活動主題曲傳是已故歌手張雨生的名曲《我的未來不是夢》，主辦單位更打算讓韓國瑜以「庶民總統」之姿大進場。對此，有一名自稱「真韓粉」的網友表示，呼籲韓國瑜放棄選總統，要他在高雄「做好做滿」。

一名高雄網友在「Dcard」論壇PO出一篇「來自韓粉的告白」為題的文章，表示「請韓市長放棄參選總統意願，當初你怎麼批評謝及陳前市長的，說他們沒有做好做滿就去中央，你才幾個月，還沒坐熱就想去中央，千萬不要這樣阿韓市長。」

該網友指出，89萬名投票給韓國瑜的高雄人是希望他改變高雄，而不是現在這個樣子，「在議會要多做功課，不要只講發大財，要把具體內容講出來。」他也希望「韓粉一起保護韓市長，至於怎麼保護，就是全力把韓市長留在高雄，我是真韓粉，我沒有要去凱達格蘭大道」。

該網友強調，「我韓粉但我不分黨派，總統支持蔡英文，繼續幫韓市長加油，共創雙贏。更謝謝中央補助800億給高雄」。

有網友留言，「我覺得是緣木求魚，副市長還比較懂」、「你這樣會被理性韓粉圍剿」、「這種話對韓粉來講就是卡韓，逼他在高雄不能拯救台灣懂嗎？」，也有人酸說，「假韓粉，台灣人民需要韓國瑜，議會韓總機已經做好準備，無奈議員、中央惡意卡韓」、「你這樣說韓導會說你是假韓粉，然後用X眼看你」。

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