與包道格談兩岸 韓國瑜稱包提醒台灣別當Surprise Maker

2019-05-27 14:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕前AIT處長包道格今拜訪高市議會，並與高雄市長韓國瑜、高市議長許崑源一起午餐，韓國瑜餐後指出與包道格對兩岸穩定有相當共識，他並轉述包道格說法，不要當一個Surprise Maker（意外製造者）。

韓國瑜說，包道格非常擔憂中美大戰，台灣未來在經濟發展跟努力的方向，有沒有做好準備？因為他是台灣長期的朋友，他也很擔心台灣會不會在中美貿易大戰中、經濟發展會不會受到損害。

另外，未來台灣要怎麼走下一步？還有包括新南向政策，台灣這幾年、他也問韓國瑜是成功還是不成功？未來要怎麼繼續走下去？

韓國瑜指出，包道格還問到國際組織跟國際生存的空間，特別關心中美之間、台灣如何找到自己的定位？如何不要做一個「意外的製造者」；韓國瑜強調他不是用trouble、是用Surprise，台灣如何不要做一個意外的製造者，穩定自己2千3百萬民眾。

韓國瑜告訴包道格，以當前台灣的狀態，最重要就是把所有的圍牆都拆除，未來台灣四通八達、通通都是道路，夾在美中間、或東南間所有國家，通通都是通暢無阻，絕對不會擔憂或自我受限、或帶領2300萬人走向危險的道路。

韓國瑜認為，台灣絕對不當一個麻煩製造者，台灣所有來往的國家、地區，包括兩岸，我們都充滿著和善，不會讓任何一方覺得過度被威脅、或是不愉快，這是台灣未來要走的道路。

韓國瑜表示，包道格很擔心台灣未來，幾十年來都關心台灣問題，私底下提醒台灣民眾要共同思考，未來這條路要怎麼走，他對包道格用了過去很少用的字印象深刻，不要當Surprise Maker，一定要讓大家都對台灣還是相當放心，這跟他想法相當吻合。

包道格今現身高市議會旁聽席，引起媒體注意並趨近採訪，他很客氣回應媒體是第一次來議會，等等要拜訪高雄市長韓國瑜，可能聊聊美台中、經濟等話題，媒體一度追問他關於選舉等敏感議題，包道格希望不要談不禮貌的問題，認為這應該是台灣人民的問題。

總質詢結束後，包道格由隨行人員引導前往議長休息室，與市長韓國瑜、議長許崑源等人一起用餐，沿途又被問到選舉話題，他謹慎回應沒有評論，並指出美國不會干預台灣內政。

包道格（Douglas H. Paal），曾在1986至1993年間，擔任美國總統隆納·雷根與喬治·赫伯特·華克·布希的國家安全局職員，與總統行政辦公室特別助理，2002年至2006年間擔任美國在台協會台北辦事處處長 ，卸任AIT處長後在2006至2008年間成為摩根大通國際副總裁，目前是卡內基國際和平基金會研究副總裁，負責亞洲計畫的募款事務，亦是亞洲基金會的理事。

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