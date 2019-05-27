前AIT處長包道格與韓國瑜共餐 被問選舉稱美不干預台灣內政

2019-05-27 13:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕前AIT處長包道格今現身高市議會旁聽席，隨後受邀與高雄市長韓國瑜、高市議長許崑源一起午餐，他被媒體追問選舉相關敏感議題時、數度回應沒有評論，並指美國不會干預台灣內政。

包道格今突然現身高市議會旁聽席，引起媒體注意並趨近採訪，他很客氣回應媒體是第一次來議會，等等要拜訪高雄市長韓國瑜，可能聊聊美台中、經濟等話題，媒體一度追問他關於選舉等敏感議題，包道格希望不要談不禮貌的問題，認為這應該是台灣人民的問題。

總質詢結束後，包道格由隨行人員引導前往議長休息室，與市長韓國瑜、議長許崑源等人一起用餐，期間又被問到選舉話題，他謹慎回應沒有評論，並指出美國不會干預台灣內政。

有媒體問韓國瑜、會不會邀請包道格參加下午光頭節暖身活動？韓國瑜笑說，不要亂開玩笑。

包道格（Douglas H. Paal），曾在1986至1993年間，擔任美國總統隆納·雷根與喬治·赫伯特·華克·布希的國家安全局職員，與總統行政辦公室特別助理，2002年至2006年間擔任美國在台協會台北辦事處處長，卸任AIT處長後在2006至2008年間成為摩根大通國際副總裁，目前是卡內基國際和平基金會研究副總裁，負責亞洲計畫的募款事務，亦是亞洲基金會的理事。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法