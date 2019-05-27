蔡營力主修民調辦法 賴清德：盼中執會別強行通過

2019-05-27 12:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會明（29日）將再次討論總統初選日程相關事宜，對於蔡英文陣營主張修正黨內民調辦法，賴清德今接受網路節目訪問表示，他對於中執會「沒有放棄希望」，希望明天中執會不要強行通過，不妨仔細考慮他提出來的策略。

中執會明天排定討論總統初選選務日程相關事宜，以及上週三中執會未處理的嘉義縣長翁章梁等24位中執委連署的三項提案。包括修正黨內民調辦法，總統初選民調家戶、手機電話各半；採對比民調，對手為韓國瑜及柯文哲；6月10日至14日進行民調。若蔡賴協調在明天中執會前仍未果，中執會對三項提案作決議時，在中執會人數優勢的挺英派將佔上風。

賴清德今表示，民進黨30年來能得到民眾無條件支持，是因為堅持民主的價值和進步的精神，大家當然都想贏，但過去民主路上，中執委都並肩作戰過，大家是同志、兄弟姊妹，即便有初選，關係也不會變成敵人，大家的共同目標就是贏得明年大選，希望中執會體認到這一點，明天不要強行通過，不妨仔細考慮他提出來的策略。

賴清德於上週三中執會休息時突赴黨中央，提出他「贏的策略」新方案，由蔡英文與賴清德分別與國民黨韓國瑜對比民調，「只要蔡總統在民調贏過韓國瑜，他會無條件支持蔡英文」。

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