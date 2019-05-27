韓國瑜背心經 …網傳成「高雄要發大財心經」

2019-05-27 09:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕資深媒體人黃光芹曾在臉書發文質疑韓國瑜當立委時花天酒地，還問「你上酒廊，手都摸人家哪裡？」韓背唸心經回應，稱喝酒時手當然放酒冰上，網路最近流傳「高雄要發大財心經」，網友狂讚「太有才了」，只要依韓市長所說靠唸力，高雄人就馬上有光榮感。

高雄要發大財心經內容：「高雄發大財。行深般礦泉水滷肉飯時。照見又老又窮。需一摩天輪。發大財。貨出得去。人進行來。貨出人進。人進貨出。政治零分。經濟百分。發大財。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。是故賽馬無場。無賽車場。無阿諾史瓦辛格。無鄧紫棋任達華。無熊貓。乃至無林志玲。無漫威。亦無迪士尼。乃至無石油。亦無早稻田。無哈佛演講。無智亦無德。以無所得故。

心經下段內容：「高雄發財。依高雄要發大財故。立足台灣。胸懷大陸。放眼世界。最後征服宇宙。究竟涅槃。習下韓上。依高雄要發大財故。得黃袍加身徵召當總統。故知高雄要發大財。是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真實不虛。故說高雄要發大財咒。即說咒曰。發財發財 高雄發財 高雄發大財 台灣大發財」。

網友一片讚聲「撰寫此心經的人太有才」、「我竟然從頭唸到尾」、「太有光榮感了」，也有網友認為這篇心經「無任達華」的部分要修改外，其餘都是大家耳熟能詳的新聞，每天唸「高雄要發大財心經」，高雄一定能欣欣向榮。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法