回韓國瑜！黃光芹出3700謎題、再爆韓出賣楊秋興

2019-05-23 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹昨天深夜在臉書直指高雄市長韓國瑜「花天酒地」，還疑似暗指韓「吃喝嫖賭」，以及睡前要喝一大杯高粱等。韓上午除稱黃所形容的有很多不是真實的，還當眾人面閉眼念經，並祝福黃找到寧靜跟快樂。對此，黃稍早又在臉書撰寫「回韓國瑜--內心強大，足以對付你」反擊。

黃光芹在文中表示，韓國瑜「完全没有回答我的問題」，她是問「你說你當立委時，每天花天酒地？大家想知道，人事時地物，你幹了哪些事？你如何一邊花天？一邊營造家庭價值？」並出了一道「3700=3200+500」數學題要韓回答。

黃光芹在文中指出，「還是那個韓國瑜，什麼人都稱朋友，但把你一脚踹下樓，再讓韓粉繼續踩著，每天問候你全家，最後他假裝什麼都沒幹」，然後再跟媒體暗示「她的心理狀態不佳，我希望她找到快樂和幸福」。

黃光芹在文中提到，就好比當選後，他邀請楊秋興關起門談人事「韓要他寫下推薦名單，一類是韓自己要用的人，一類是楊想到的人，最後是區長」，並指出了門後，「韓將楊出賣，讓別人來痛駡他求官」。

黃光芹在文中接著提及，連前幾天被問到當總統後要用哪些人，「他還再藉機打楊一槍，說不用求官的人。這就是韓國瑜」。

黃光芹在文末自述，「我很好，也一向樂觀，謝謝你又叫戰，所以今天韓粉也跟隨你，把我當瘋子看。你失業12年，也沒人把你當瘋子看。」並諷韓「我不念心經，不靠念力，不想發大財。心安理得，內心強大到，足以繼續對付你！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法