批韓國瑜想選總統演很大 高閔琳：演民族救星征服宇宙較實際

2019-05-26 09:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天證實將出席6月1日凱道造勢，並指2020總統大選是中華民國生死存亡之戰，民進黨高市議員高閔琳透過臉書指出，韓國瑜大費周章、拐彎抹角、扭扭捏捏、再來 Yes I do ，華麗排場演這麼大，難怪昔日的挺韓大將楊秋興都覺得噁心，奉勸韓市長辭一辭、專心演民族救星征服宇宙比較實際。

高閔琳表示，韓國瑜稍早針凱道韓粉造勢發表聲明，提出對中華民國的命運及未來走向充滿焦慮，還說體認到2020總統大選是中華民國的生死存亡之戰⋯⋯。

她認為這根本是杞人憂天、庸人自擾，強調中華民國自國民黨兩蔣時代的雪崩式斷交以來，現在的中華民國根本是史前無例的狀況好啊！選擇性失明？沒看到近日我國包括WHA等實質外交皆有重大突破，美日英法德捷克歐洲瑞典全相挺？

她質疑韓國瑜唱衰高雄又老又窮還不夠？為什麼要唱衰中華民國？批評韓國瑜在那邊杞人憂天庸人自擾實在太矯情！只要韓市長只要對外公開宣稱「韓國瑜放棄九二共識一國兩制」、「韓國瑜放棄服膺於一中原則」，就可以立馬達到「守護中華民國」並展現無比熱情與決心的效果了，還有必要脫褲子放屁選什麼總統嗎？

高閔琳指出，韓國瑜大費周章、拐彎抹角、扭扭捏捏、再來 Yes I do ，以為這種等級的鋪排能掩飾「無心幹市長、很想選總統、高雄say goodbye 」？華麗排場演這麼大，難怪昔日的挺韓大將楊秋興都覺得噁心。

她真心奉勸韓市長，市長辭一辭專心去演民族救星征服宇宙比較實際啦！反正市長也是做不來！誠摯提供烏克蘭「喜劇演員當總統」的前例供市長參照。

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