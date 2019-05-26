反擊「中央打韓說」蘇斥韓搞不清楚隨便講

2019-05-26

〔記者蔡宗憲、陳文嬋／綜合報導〕行政院長蘇貞昌昨天下午到屏東恆春視察，面對高雄市長韓國瑜再批中央卡韓，甚至有「打韓小組」，蘇貞昌嚴正強調，「可以搞不清不丹在哪裡，但不應該搞不清楚中央大力補助高雄的狀況」、「不要做首長的人隨便講講，這樣子對高雄沒有幫助」。

對於韓國瑜批「有前市府高官遙控打韓小組」，蘇貞昌也反譏覺得很奇怪，蔡政府這三年多來一直大力推動讓國家能夠區域均衡、均衡台灣；他上任後親自到高雄，補助陸橋的拆除經費四億多元，去的時候，韓市長沒有在高雄，兩個副市長也沒有來，只來了一個秘書長，雖然不斷感謝，但看起來，韓市長不知道中央這樣大力補助。

蘇貞昌也強調，剛剛大力支持橋頭科學園區，未來產值可達一千八百多億元，捷運黃線也通過規劃，要補助八百億元，所以不曉得韓市長到底出什麼狀況，「可以搞不清不丹在哪裡，阿爾卑斯山是怎麼樣，也可以搞不清瑞士是不是聯合國的會員國，但不應該搞不清楚中央大力補助高雄的狀況」、「不要做首長的人隨便講講」，這樣子對高雄沒有幫助，對國人同胞也是錯誤的印象，這樣非常不當。

韓國瑜表示，將於議會結束後，親自參加行政院會，爭取中央補助高市建設。現在高市財政困難，相信蘇院長是南部子弟，應該有同理心，多幫助高雄。

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