馬英九出席公益路跑 沿途熱情婆媽爭相合照

2019-05-26 08:13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「2019年大園公益親子路跑．RUN愛無極限」今天上午在竹圍漁港舉行，前總統馬英九受邀出席，並參加3公里路跑，行前沿途不少民眾看到馬英九，爭相合影、握手，人氣不減。

馬英九今天一大清早到桃園，和立委吳志揚、陳賴素美等人到竹圍漁港，參加公益路跑，許多民眾看到野生馬英九，爭相合影、拍照、簽名，馬英九也都來者不拒。

馬英九致詞表示，60多年前，他曾在此處住過半年，透露香港出生的他，1歲3個月到台灣後，曾在大園區埔心住了半年，再搬到台北市萬華，來台灣第一站落腳的地方就是埔心，以此向台下民眾說：「所以我一定要來，對不對啊！」引起民眾熱情回應。

馬英九說，昨天他參加鐵人三項，今天參加晨跑，算一算自己的跑步已有40餘年，所以一定要來共襄盛舉，和大家一起跑出健康、跑完全程。

馬英九表示，今年3月，他也曾到桃園后厝國小，陪小朋友騎了45公里的車，讓他印象深刻，並提到他當總統前，全台灣每週運動3天、每次20分鐘、心跳數130下的規律運動人口僅有20%，等他卸任後，規律運動人口數已提升至33%，向民眾呼籲規律運動的重要性。

致詞最後，馬英九也不忘提醒民眾，沿途看到警察、工作人員，可以向他們說聲「辛苦了」，也要民眾特別注意安全、秩序，接著幽默的說，等一下絕對不能跑比我快，不然就是「超速」，要移送法辦；但也不能比我慢，不然會變成妨礙交通，也要移送法辦，「所以怎麼辦，跟著我一塊跑就對了！」引起台下一陣笑聲。

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