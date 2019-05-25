視察恆春醫院新建大樓 蘇貞昌：一次到位、經費無上限

2019-05-25 20:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕行政院院長蘇貞昌今天走訪衛生福利部恆春旅遊醫院，除了現地視察恆春地區醫療現況，也了解新建大樓藍圖及未來發展願景，蘇貞昌也強調，「所有軟硬體要一次到位，投入經費沒有上限！」

「希望恆春醫院改建，作為台灣偏鄉醫療改善範例！」蘇貞昌視察後說，恆春旅遊醫院的硬體、軟體相關醫療儀器配置及長期醫護淡旺季支援制度，希望大樓興建完成後，整體配套一次到位，別等到完工後才反映需求。

蘇貞昌強調，恆春偏鄉醫療不能用5萬人來估量，要用400萬旅遊人次估量，全年人數的淡旺季，應該怎麼配置醫護人員，要有「假日門市」概念，將請衛福部做整體設計規劃，「要人給人、要錢給錢」，設計出一套平日、假日的醫護支援方式。

受恆春半島居民關注的新建醫療大樓工程，預計興建地上8層、地下1層，目前經費追加至4.3億，地面8樓合計96床一般病床、30床洗腎床，預計今年6月公告招標，9月底開工，110年9月底完工開始動工興建，包括屏縣長潘孟安、立委莊瑞雄、周春米、恆春鎮長盧玉棟及縣議員陳文弘等民代都陪同蘇貞昌到場關心。

潘孟安說，多年來多方努力積極爭取及整合各項醫療資源，增加診療科別、醫師及護理人員、爭取醫學公費生員額，更協調高雄3家醫學中心、義大醫院及嘉義基督教醫院合作支援，甚至編列預算補助醫院租賃宿舍費用，解決醫護人力及住宿問題，留住優秀人才，提供偏遠地區民眾全面性醫療照顧；未來恆春醫院重建後，預計設置128切電腦段層掃描設備、1.5T核磁共振中心、單側式心導管儀及設置高壓氧治療等設備，盤持續提升及強化恆春地區的醫療資源與服務品質。

蘇貞昌第二站則抵達枋寮鄉視察養殖漁業，對於當地介紹午仔魚養殖及生態，他神情突然不太開心，對當地預算執行進度不滿，認為南下視察是帶經費盼地方發展，當場要求農委會改進，隨即轉往下一個行程。

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