韓國瑜6/1凱道誓師 柯文哲驚呆大酸：政治100分、經濟0分

2019-05-25 12:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕高雄市長韓國瑜鬆口表態角逐2020總統大選，傳出首場造勢將於6月1日辦在總統府前凱達格蘭大道舉行，韓已允諾出席。消息傳到人正在日本出訪的台北市長柯文哲耳裡，柯文哲被嚇到直呼，「真的假的」，滿臉疑惑追問在場媒體，還大酸韓國瑜「政治100分、經濟0分」。

柯文哲率團訪日今天是第三天，早上柯與多名東京大學的學者進行早餐會與閉門會議，會談結束後接媒體聯訪。媒體提到韓國瑜6月1日在總統府誓師，是否覺得動作太大？柯文哲驚訝問說，「真的假的？蛤！」

記者補充說到這場誓師大會將號召10萬人，柯文哲露出疑惑表情，不敢置信遲遲未開口說話；記者追問是否覺得韓的動作很奇怪？柯文哲說，「他是怎樣，高雄還要不要上班」，記者補充說韓稱已找到代理人選，柯文哲大喊「蛤」了一聲，表情滿臉狐疑傻住不講話。

媒體問是否要給韓國瑜建議？柯文哲停頓一下後，才說他上一次選舉是上班到法定一定要請假的前一天晚上11點，簽完最後公文、給秘書寫一個感性的信後，才開始去選舉，所以他只花15天。

媒體問聽到這消息是否很詫異，柯文哲直言，當然是很詫異，還反問記者「你確定情報是對的」，記者指說，是今日中國時報的頭版報導內容，柯反問，「他們是不是跟韓溝通不良。」

媒體再問會不會覺得韓國瑜此舉很不負責任？柯文哲說，如果是他自己，就照樣工作、照樣上班；至於韓國瑜過去自稱是經濟100分、政治0分，柯文哲大笑說，「他現在改成政治100、經濟0分」。

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