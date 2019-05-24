蘇啟誠案通過糾正 藍委要求召回謝長廷

2019-05-24 13:00

〔記者陳昀／台北報導〕監院22日通過「我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案」調查報告，糾正外交部，但「英系」監委質疑報告充滿揣測之論，提出不同意見書；國民黨立委呂玉玲、李彥秀等人今天出面召開記者會，要求外交部召回駐日大使謝長廷回台釐清真相，並立刻安排專案報告、運作調閱小組，否則會被國人唾棄、譴責。

呂玉玲表示，去年9月燕子颱風侵襲日本關西機場，蘇啟誠於同月13日晚間自縊身亡，調查報告顯示，外交部有不合理、草率的疏失，蘇自縊當天謝長廷曾致電4次給蘇、外交部也曾打一通電話到大阪辦事處，台日協副秘書長謝柏輝另傳「外交部獎懲作業要點」給蘇。

呂玉玲質疑，如果沒有要懲處蘇啟誠，為什麼要傳要點給他？質疑外交部根本是在說謊，外交部長吳釗燮昨天還敢堅稱無缺失，去年國民黨團要求謝長廷回台報告，外交國防委員會兩位執政黨召委至今也不排案，難道不是包庇？她要求，500多頁監院報告指證歷歷，監院調查是合議制，事後提出不同意見書也是前所未見，因此更應該請外交部、謝長廷將真相釐清，還給蘇處長一個清白。

李彥秀表示，她只想問台灣日本關係協會秘書長張淑玲，事發當天有沒有請事假，飛到大阪辦事處要求所有同仁刪掉通話紀錄？有沒有拿走蘇長期的開會筆記？

她痛斥，所有辦事處都有國安專線，民進黨完全執政，在野的國民黨雖無法調閱相關通聯，但相關證據顯示，謝長廷給蘇處長、大阪辦事處很大壓力，有很大責任，這是非常清楚的。

立委許毓仁也批評，此事發展至今，只透露吳釗燮管不住謝長廷，家屬昨天看到監院告知他幾項訴求，一是召回謝長廷釐清事實，到底有沒有指示張淑玲到大阪辦事處，並要謝長廷測謊，有沒有打電話聯繫蘇？

立法院國民黨團首席副書記長陳宜民總結說，家屬已強調蘇沒有憂鬱症、遺書也沒提假新聞，而是因為不想被羞辱來以死明志，要求外交部召回謝長廷返國，說明真相並測謊，以此釐清真相。

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