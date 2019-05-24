安定力量組黨 要拚10席以上立委

2019-05-24 12:28

〔記者俞肇福／新北報導〕安定力量今天早上在新北市汐止區召開記者會宣布組黨，預計全台提名10席以上區域立委參選人；安定力量除了主席孫繼正日前已經宣布自己將投入新北市第12選區立委選舉，孫繼正還透露，台北市大安區安定力量已經有選將，其他地區的候選人則將擇期再公布。

孫繼正宣布投入參選的新北市立委選舉第12選區為汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等區，現任立委為時代力量黃國昌，中國國民黨則由前台北市副市長李永萍在初選民調勝出。

安定力量組黨記者會今天在汐止舉行，記者會由主席兼執行長孫繼正主持，包括安定力量副執行長毛嘉慶，下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩與會出席，並呼口號「安定力量、撥亂反正、贏回台灣。」

孫繼正表示，他的競選主軸是「贏回家庭、翻轉教育」，不容政客踐踏民主與公民投票結果；安定力量自我期許，未來組黨後盼將取代時代力量、改變台灣的政治文化。他自我期許，行公義、好憐憫、存謙卑。

毛嘉慶說，預計以1個月時間完成全國性政治團體轉換為政黨的行政程序，安定力量黨中央辦公室就暫時設在孫繼正汐止服務處2樓。

孫繼正說，他期盼藉一塊錢、一個便當、一瓶礦泉水，以涓滴成河力量，改變台灣的政治文化。

下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩表示，同性婚姻的修法造成今天是「司法黑暗日」，安定力量撥亂反正，重新創下民主的契機。對安定力量組黨，幸福盟樂觀其成，盼望以後安定力量的立委可以與愛護家庭的立委一起努力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法