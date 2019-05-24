回心轉意？薩爾瓦多準副總統：不排除與台恢復邦交可能性

2019-05-24 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多去年與我斷交、轉向中國，不過近來薩國動向因新任總統可能再次轉變。薩爾瓦多總統當選人布格磊（Nayib Bukele）3月間透露，曾開會討論評估與中國關係，並指控中國不守規範。今傳出薩爾瓦多副總統當選人菲力克斯·烏佑亞（Felix Ulloa）對媒體透露，薩國新政府不排除與台灣恢復邦交的可能性。

布格磊3月間在華府智庫傳統基金會（The HeritageFoundation）專題演說，被問及薩國是否重新評估與中國外交關係，反轉「與中國建交、與台灣斷交」的決定？布格磊回答，曾開會討論此事，但「還未下決定」，他並指控中國不守規範，到許多國家大舉推動建設計畫，卻留給這些國家龐大的貸款。他也批評中國操縱貨幣、卻要求他國尊重他們，以及中國非民主體制、操弄他國民主的作法。

此外，薩爾瓦多最高法院3月間也表示，暫緩取消與台灣的自由貿易協定。

《聯合報》報導，薩國副總統菲力克斯·烏佑亞（Felix Ulloa）23日參加華府智庫「美洲對話」（Inter-American Dialogue）論壇，會後他受訪透露，薩爾瓦多新政府不排除與台灣恢復邦交的可能性，但目前尚未決定，也將審慎考慮與中國的外交關係發展。

報導提到，烏佑亞強調，因美中關係緊繃，薩爾瓦多與中國新建外交關系，令美國顧慮，因此國內有不同主張，認為薩爾瓦多應放棄中國、恢復對台邦交；但外交關係由總統決定，他們不會為了滿足美國或中國的利益，改變薩國外交策略，而是基於國家和新政府的發展來衡量決定。

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