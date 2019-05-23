蘇啟誠生前最後簡訊曝光 同仁回憶鼻酸

2019-05-23 19:08

〔記者謝君臨／台北報導〕燕子颱風去年9月侵襲日本關西機場，而後衍生假新聞事件，我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠於同月13日晚間自縊身亡，日本警方研判，死亡時間應為20、21點之間；蘇生前發給同仁的最後簡訊，提及不用搬座位改風水，警方另發現蘇以電腦打字的遺書，日期為12日，還用筆寫了「後事從簡」4個中文字。

針對蘇啟誠輕生案，監察院昨通過監察委員江綺雯、仉桂美的調查報告，糾正外交部；監委認為，外交部未釐清事實，即強令大阪處提出風災檢討報告，與蘇輕生具有重大關聯性，但至今無人負責；另以一通無法確認的通話內容，即認定大阪處服務態度不好，要求檢討；監委並請銓敘部審酌蘇有無「積勞過度」之情。

監委調查，13日的14時57分至17時19分之間，駐日代表謝長廷曾四度致電蘇，通話時間為1分27秒至4分15秒不等。電話中，蘇告知謝將於次日（14日）上午與律師見面，表示仍試圖查明某些爭議。18時整，蘇曾以公務手機打電話到謝的公務手機，但只通了1.5秒就掛斷。

當天18時45分，蘇下班離開辦公室；秘書黃水益表示，當天是他替蘇開門。19時14分，台日協副秘書長謝柏輝以通訊軟體LINE傳給他「外交部獎懲作業要點」，不過蘇並未讀取。19時59分，蘇發了一則簡訊給同仁，內容為：「搬桌子事，不用了。一再變，不好意思。」

而後，蘇被發現死在家中，日本警方發現蘇以電腦打字的遺書，日期是9月12日，最後還用筆寫了4個中文字。日警不明內容，請我方人員協助辨識，結果4個字是「後事從簡」。警方估計，蘇的死亡時間應在20至21時之間。

有關搬桌子一事，源於蘇的辦公室座位背後正對窗戶，就風水觀點來看「沒有倚靠」。在風災事件後，蘇太太就建議丈夫應挪動座位方向。而大阪處同仁接受監委約詢時也表示，蘇去世前幾天情緒不佳，多次反覆想要調整座位。

監委說，收到蘇最後簡訊的同仁，事後非常難過，認為當初若回電問蘇，為何突然改變心意不搬桌子？或許可遏止悲劇。案發當天晚上，蘇也曾打電話回台灣給太太，但太太正好沒接到電話。

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