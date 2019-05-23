苗縣府出國考察中歐10天報告僅兩行... 議員怒轟：廢話！

2019-05-23 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕考察中歐10天，報告建議卻只有兩行？苗栗縣議會昨（22）日總質詢，時代力量議員曾玟學質疑，苗栗縣政府去年赴中歐地區考察，結果考察報告中只有「2行建議」，痛批「根本是拿公帑出國旅遊」，更轟這2行內容根本是「廢話」！

曾玟學質詢時表示，2014年苗栗縣政府至今出國考察56次，其中45次就去中國，比例高達8成，他質疑「頻繁地與中國交流，有何成效」？另外，曾玟學也指出，去年縣府由副縣長帶隊赴中歐地區進行考察，結果回國後18頁的報告中，有17頁全部都是圖片或旅行社行程，僅文末有2行建議：「未來本縣可加強當地特殊景觀或歷史文物解說人員教育訓練，往往詳細的解說，才能深度瞭解在地生活及更深層之意含。」

曾玟學表示，此兩行內容根本就是「廢話」，他痛批，縣政府團隊去中歐10天，拍攝的照片看起來卻像是旅行團出遊，「根本是拿公帑出國旅遊」！

而苗栗縣民政處長彭基山表示，議員指出的問題，確實有改善空間，未來將會檢討改善，讓內容更加豐富。

對此，網友紛分諷刺「意外嗎？」、「沒什麼好意外的呀！」、「豪華旅遊團」、「苗栗國你是要意外什麼」、「苗栗既使破產，他們苗栗人還是投給國民黨執政，無藥可救，自己做孽自己擔」、「破產不是沒原因的」、「夭壽讚」。

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