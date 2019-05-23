軍公教年改釋憲最終戰！6月言詞辯論 8月底結果出爐

2019-05-23 18:21

首次上稿 17:14

更新時間 18:21

〔記者吳政峰／台北報導〕軍公教年改爭議不斷，高金素梅等38名在野黨立委為此向大法官聲請釋憲，大法官15日舉辦說明會，釐清事實爭點，未料聲請釋憲的立委認為說明會是「摸頭」，拒絕出席，要求開啟言詞辯論，殊不知大法官早已決定要開言詞辯論庭，23日公告軍人年改庭期為6月24日，公務員年改與教師年改則訂在6月25日。

根據「司法院大法官審理案件法」24條規定「經言詞辯論之判決，應於言詞辯論終結後一個月內指定期日宣示之」，換言之，言詞辯論後一個月內要公告「何時宣判」，再一個月就要公告結論，也就是說，軍、公、教年改釋憲案的結果，大法官最遲應於言詞辯論2個月後，即8月24、25日前做決定並公告。

以同婚釋憲案為例，大法官2017年3月24日開言詞辯論庭，748號解釋文即於同年5月24日出爐，依照過往經驗研判，大法官很可能等到法定的最後一天才公告，但8月24、25日適逢周末，因此最遲須提前至8月23日宣示，另因軍改與公教差一天，三案究竟會同時公告或分別公告，目前不得而知。

大法官書記處23日指出，3項釋憲案分定3個時間舉辦言詞辯論，各為「107年度憲一字第10號（軍人年改）」108年6月24日（星期一）下午2時；「07年度憲一字第3號（公務員年改）：108年6月25日（星期二）上午9時」；「107年度憲一字第2號（教師年改）：108年6月25日（星期二）下午2時」。至於旁聽及相關議事規則，將擇期公告。

陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗等4位大法官將於9月底卸任，因此軍、公、教年改釋憲案將是這4人的「最後一役」，由於黃璽君所屬的行政法院體系對年改是否違憲見解歧異，大法官最終的決議會是如何，目前難以看出端倪。

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