同婚專法明上路 蘇揆要求公部門不要有歧視性言行

2019-05-23 11:59

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院日前三讀通過行政院的同婚專法明天將正式施行，行政院長蘇貞昌今天指示相關部門務必妥適做好各項相關準備作業，該宣導的要宣導，他也特別請政府部門服務的同仁要率先以身做則，「不論你的信仰、價值取向為何，在從事相關業務服務時，請一視同仁的以高興、祝福的心情看待每一對前來辦理結婚登記的新人，不能有任何歧視性言行」。

蘇貞昌表示，行政院的「司法院釋字第748號解釋施行法」已在上週五經立法院三讀通過，總統並已於昨日簽署法案並公佈。感謝過程中為遵守大法官會議解釋、尊重公投民意，民法一個字未修，而以專法方式提出，從名稱到條文絞盡腦汁，字斟句酌，在立法院表決時，那麼多的立委投下關鍵性的一票，在大法官會議解釋所定期限前完成立法。

他感謝各界的支持與全體國人的體諒，讓我們的社會向前一步，也讓世界看到台灣對人權保障的努力。

蘇貞昌說，對政府來說，法案的通過是政府服務的開始，明天就是同婚專法開始施行的日子，再次祝福等待一輩子同婚登記相愛的戀人都可以結婚，也請相關部門務必妥適做好各項相關準備作業，該宣導的要宣導（只要取得合法婚姻身份，該有的權利與福利待遇皆無不同）、相關作業上該一切如常的一切如常（如各戶所辦理結婚登記的「結婚書約」），如確有需調整的就調整，務必做好配套措施。

蘇貞昌指出，他還是要再次向國人報告，這次只是通過一個成人之美的法案，民法的婚姻還是限定一男一女，一夫一妻制度没有改變，非同志者完全沒有受此法案的影響。無論你的性別傾向為何，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，只有相互包容的接受不同，和善的對待彼此，才能使台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家。

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