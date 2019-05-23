比較馬、蔡兩元首軍演 網：秒懂誰能真正強化台灣國防！

2019-05-23 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕共軍繞台活動頻傳，對台灣安全造成威脅，我國海軍22日在東部外海進行大規模「東部海域戰備任務訓練」，派出20艘軍艦、逾20架次戰機參訓，還上演「實彈射擊」，場面相當震撼。有粉專就比較前總統馬英九任內漢光演習時「實兵不實彈」，以CD音效取代槍聲「節能減碳」的做法，表示「誰真正能強化台灣國防，一清二楚」。

軍方22日舉辦「東部海域戰備任務訓練」，模擬了反水面作戰實彈射擊，各水面艦分別發射5吋艦砲、76艦砲、方陣快砲等射擊。至於制空作戰部分，則透過幻象2000戰機發射雲母飛彈、F-16的響尾蛇飛彈、經國號戰機的天劍一型飛彈等空對空飛彈殲滅敵軍。2艘基隆艦並找尋敵情威脅較低的時機，並航實施海上整部作業，演習緊湊逼真。

對此，粉專「打馬悍將粉絲團」分享了對於馬英九總統任內「漢光演習」的報導新聞。當時演習以「實兵不實彈」的方式進行，馬英九聲稱漢光演習是不是實彈，不太重要，當時甚至以CD音效取代槍聲，引來各界人士嘲笑、批評。而在2013年4月的「漢光29號」2000多管火箭實彈射擊後，馬英九得知花了1億多軍費，更直喊「這麼貴！演習真花錢！」讓不少官員感嘆，原來三軍統帥馬英九只想要「廉價的國防」。「打馬悍將」也指出：「藍綠兩黨，誰真正能強化台灣國防，一清二楚」。

對此，網友紛紛留言說，「真槍實彈才是王道，守護國家人人有責」、「武器、彈藥等有保存期限，本來就要在演習的進行演練和消耗」、「播CD是要嚇唬誰啊？」、「國防不能省，在他領導下當兵真的很衰」、「敵人打過來怎麼辦？民進黨：真槍實彈上場；國民黨：我們來聽個CD」、「那乾脆戰車、戰機都改紙糊的好了，超級節省預算跟節能」。

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