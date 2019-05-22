震撼瞬間》 F-16戰機發射響尾蛇飛彈畫面曝光！

2019-05-22 14:33

〔記者涂鉅旻／花蓮報導〕國防部今日上午邀請媒體登上基隆級驅逐艦左營艦（DDG-1803）採訪「東部海域戰備任務訓練」，國軍共出動20艘軍艦，逾20架次戰機參訓，尤其三型主力戰機皆實彈射擊空對空飛彈。軍方媒體「軍聞社」更自F-16戰機駕駛艙的視角，捕捉到戰機發射響尾蛇飛彈的瞬間，相當震撼。

軍方規劃，今日「東部海域戰備任務訓練」空軍實兵實彈部分，幻象2000戰機射擊魔法飛彈、F-16射擊響尾蛇飛彈、經國號戰機則射擊天劍一型飛彈。皆由F-5戰機標定標靶後，再由主力戰機發射飛彈。

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