中國強制技轉群創？ 時力高鈺婷：郭董不可一句帶過

2019-05-22 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕對於日前《鏡週刊》報導華為訂單由群創改為中國深超統包，郭台銘昨（21）日表示，他在中國所有投資沒拿中國政府一毛錢，自己也沒有任何深超公司的股份。不過，曾在工研院擔任工程師、現為時代力量新竹立委參選人的高鈺婷表示，鴻海與中國深圳市政府、深超的關係密不可分，「作為鴻海董事長，這恐怕不是郭台銘一句『跟我沒有關係』就可以帶過。」國際問題專家汪浩也質疑，深超光電是鴻海旗下的工業富聯的第六大股東，「持股市值近270億台幣，郭董卻說『深超跟他也沒有任何的關係』！」

高鈺婷表示，自己作為一名工程師要呼籲社會特別關注此案，潛在的「技術外流」問題。在美中貿易戰聚焦中國「強制技術轉移」的此刻，高鈺婷認為，郭台銘作為一名總統候選人，有必要提出他對這個問題的政策立場。

在鴻海與深圳市政府、深超關係密切的部分，高鈺婷指出，根據「深超光電」的公司網站介紹，「深圳市政府國資委下屬深超科技投資公司（土地入股）與富士康科技集團（設備，廠房，技術和管理）合資」，另外，富士康的網站上也可以看到「深超光電」與「群創光電」同樣被列入「K次集團」中，而「深超光電」董事長張登凱則是身兼「鴻海K次集團」副總經理。

高鈺婷表示，《鏡週刊》報導中列出，鴻海派出多位集團高階主管「支援」深超上市的名單。而郭台銘對此並沒有做出正面回應只表示，「你去問群創、去問深超」。另外，群創的聲明中亦未否認該份名單。高鈺婷指出，2018年媒體就曾報導，鴻海計畫將群創最賺錢的「車載面板部門」整合到「深超」。高鈺婷表示，「儘管群創事後否認，但有過這樣的消息，現在又要派人去『專案合作』，還是啟人疑竇：這一波合作，是不是也可能牽涉台灣技術的轉移？」

高鈺婷指出，由於深超是一間與「深圳市政府」合資的公司，因此這也就不只是一樁「公司間的交易」，同時也是與「中國政府創辦公司」的交易。高鈺婷表示，本月初，美國「美中經濟和安全審查委員會」的報告，就指出中國偷竊美國技術的六大手段之一，就是透過「合資」的方式，從外國企業中獲得最先進的技術。

高鈺婷表示，郭台銘應當說明，在美國傾力防範中國轉移、竊取美國企業技術的同時，「他的立場又是什麼？」而當郭台銘說：「台灣獲利、美國達標、中國轉型成功」的同時，高鈺婷詢問，「這個『獲利』的對象又是誰？是否回饋到群創基層的員工與股東？相對於美國，你要提出什麼政策立場來確保台灣技術的安全？」

另外，英國牛津大學國際關係博士、國際問題專家汪浩，晚間也根據「鴻海旗下的富士康工業互聯網股份有限公司（工業富聯）的招股說明書」在臉書上表示，「深超光電是工業富聯的第六大股東，持股市值近270億台幣，郭董卻說『深超跟他也沒有任何的關係』！」

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