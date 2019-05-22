防疫、治安最受肯定 社會信任度民調：蔡英文持續走高

2019-05-22 21:35

首次上稿 18:44

更新時間 21:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕總統蔡英文上任剛滿3週年，根據中華民國倫理促進會最新公布「2019社會信任度」民調，蔡總統信任度較任滿2週年時提升超過7個百分點，達到近5成3，在近3任總統中僅次於前總統陳水扁甫上任時。而民眾對蔡政府最有感的包括防疫及社會治安政策，但較不認同的則是在能源、勞工、兩岸等政策。

「社會信任度調查」由中華民國群我倫理促進會主辦、信義文化基金會合辦、李國鼎科技發展基金會協辦，並委由遠見研究調查，自2001年至今年已進行11次調查，主要研究長期台灣社會互信變化，以及相關時政議題認同、當代政治領袖認同的面向。

以對總統信任度來說，蔡總統在2017年的信任度為45.5%，到了今年升到52.6%，與前2任總統比較；前總統陳水扁2001年剛就任時的信任度高達60.6%，到了2006年降到36.1%；前總統馬英九2008年剛選上時，信任度有44.4%，到了第二任尾聲2015年時則為34.2%。

至於政府整體施政評價方面，調查中顯示，有55.1%民眾不信任政府施政能力，細看其中各面向，民眾對政府「預防流行傳染病政策」、「維護社會治安政策」等評價較高，分別有超過7成及6成認為適當，但對於能源、勞工、兩岸政策則有超過5成認為不適當。

誰最不被信任？記者、民代、政府官員

在兩岸簽訂和平協定相關議題，49.7%民眾認為應該簽，38.7%民眾認為不應該簽；45%民眾認為應該由兩岸民間智庫來討論如何簽，比認為不適當者多近3個百分點，該調查認為民眾的看法雖然分歧，但稍微偏向贊同，可提供給政府作為參考。

此調查的核心，對於社會各種角色的信任度方面，台灣民眾最信賴的角色前5名分別是，家人的信任度為95.8%、醫生91.6%、中小學老師82.1%、基層公務員78.1%、警察76.5%；至於最不受信任角色前5名則分別是新聞記者27.5%、民意代表35.4%、政府官員35.5%、法官39.6%、企業負責人48.7%。

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