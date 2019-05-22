差很大！比賽拿金牌 台北獎5000 新北才500

2019-05-22 18:57

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員鄭宇恩今天在市議會質詢指出，新北市績優體育獎補助分工複雜、窗口混亂，獎勵補助金額也落後台北市一大截，她舉參加全國小學運動會跳遠獲得金牌為例，台北市績優培育補助金給每人每學期5000元，新北市體育績優獎學金卻只給每人每學期500元，希望教育局調整與台北市一致，否則選手都外流了。

教育局長張明文表示，新北市的確面臨選手外流的情形，教育局也希望往提高選手待遇方向規劃，但獎補助金調整到台北市一致，初步估計一年要增加5000萬元經費；鄭宇恩表示，可以先挑「含金量」高的項目，要求教育局一個月內提供評估資料。

鄭宇恩指出，新北市體育獎補助金發放分布在「新北市政府績優體育團體教練及個人獎助金發給要點」、「新北市政府發給績優運動選手訓練補助金實施要點」、「新北市政府績優體育獎學金發給要點」、「新北市中等以下學校績優體育選手教練及學校獎（輔）助金」、「新北市績優體育團體及個人參加國際競賽活動補助實施要點」，分別由教育局體育及衛生教育科、體育處負責，這會讓家長分不清楚。

鄭宇恩指出，以一個參加全民運國標舞獲得績優的選手來說，若問教育局體教科，只有1000元獎金，但如果問到體育處，獎金有可能達6萬多元，相差很大；張明文強調， 惠要求體教科與體育處的資訊一定要互相交流，為選手爭取最大福利。

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