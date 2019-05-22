評小英就職3周年 朱立倫：治國無方只顧撿槍

2019-05-22 16:28

〔記者林良昇／台北報導〕總統蔡英文就職3周年，角逐國民黨總統提名的前新北市長朱立倫在臉書發文評價「治國無方、只顧撿槍」，呼籲蔡總統不該只顧著拚選舉、拚鬥爭，別再以「意識形態治國」，為全民的幸福而打拚才是應該走的正道。

朱立倫在臉書發文，再度評價蔡總統3年施政，說他只能以「治國無方、只顧撿槍」概括評價。更提到蔡總統說出「企業主應該讓勞工多加班」這樣的言論，令人嘆息。

朱立倫說，勞資關係原本是相互信任的，但是一例一休的政策搖擺，不但造成勞資對立，更忽視很多勞工所要的，並不是多加班，而是休假及改善就業環境。這些本末倒置的發言，都顯示蔡總統的整體執政表現，不僅是無為，更是無能。

朱立倫也指出，兩岸外交重挫，在國際的實質參與遭拒，蔡總統總是怪給金援外交，但在邦交鞏固的時候，卻從來沒見過她這樣說。每次斷交，都以相同的藉口推託、推卸責任，這是無能的表現。

在於國防政策部分，朱立倫說，不管是對外軍購還是國造潛艦，「務實」是最重要的，不該「為買而買」，政府應該詳實規劃，依照需求進行軍購，而不是一味當冤大頭！而蔡政府近年推動的「潛艦國造」計畫，也是同樣的道理。

朱立倫說，在完整的國防政策規劃中，同時也應提升軍人的士氣。台灣軍人的貢獻絕不該被遺忘，更應該獲得實質的權益保障，絕非如同蔡政府上任之後，強推軍人年改，造成社會衝突與對立的粗蠻行為。唯有從內而外，務實國防政策，國家安全的根基才能獲得強化。

朱立倫更盤點經濟表現、能源政策、內政問題等，認為蔡總統不應該只顧著拚選舉、拚鬥爭，別再以「意識形態治國」，完全忘記自己身為國家領導人，為全民的幸福而打拚，才是應該走的正道。

朱立倫還說，蔡英文的執政任期剩下一年，倘若做得好，我們當然不吝給予掌聲；但如果做得不好，後果卻是全體國民一起受苦、一起承擔。

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