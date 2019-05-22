520豪雨新北多處淹水 侯友宜坦言有檢討空間

2019-05-22 12:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕5月20日豪雨造成新北市多處道路積淹水，尤其北海岸一帶最嚴重，新北市長侯友宜今天檢討當天的應變作為，坦言未來可以做得更好，包括天氣風險預測更精準、偵水志工提前出動等，至於是否停班、停課，授權各區公所更大的彈性空間。

侯友宜今天在市政會議表示，中央氣象局的預報資料與當天狀況有落差，未來天氣風險預測能否更精準，尤其針對短時間強降雨的雨量估計，現有科技能否精準掌握，是高難度的挑戰，如果無法精準預測，市府必須提高應變層級，做好萬全準備。

針對易積淹水地點的改善，侯友宜表示，水利局今年起培訓「偵水志工」，目標招募500人，未來偵水志工不一定在當天下豪大雨時才出去巡視，而是前一天出動，檢視水溝是否有垃圾堵塞，及時排除。

此外，部份積淹水是因為工程或開發案，導致瞬間豪大雨無法排除，未來工程與水利單位相互配合，例如捷運、道路或橋樑等工程興建，開發前須知會水利單位，檢視排水設計。

侯友宜說，因應氣候變遷，有時候雨量會集中在新北市某些區域，針對該區域是否停班停課，將授權各區公所更大的彈性。

人事處長郭素卿表示，過去24小時的累積雨量若達350毫米，符合停班、停課標準，如果24小時累積雨量達250毫米，未來2小時內雨量可能到達100毫米，各區可立即做出停班、停課決定，並通報人事處，但5月20日並沒有區公所提出要求。

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