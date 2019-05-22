預告訪中會表明「統一」立場 郁慕明：不簽政治協議

2019-05-22 11:46

〔記者陳昀／台北報導〕年初中國國家主席習近平發表「告台灣同胞書」後，曾公開表示願率先赴大陸協商、「被關5年也願接受」的新黨主席郁慕明，今天宣布24日將以「新中華兒女學會榮譽理事長」身分率團與中國對話交流，表明追求「和平統一、民族復興」的立場，但他強調不會簽政治協議，「我又沒有實行能力」。

郁慕明指出，為期一週的「廣上南北行」將參訪廣州、上海、南京、北京等地，並在北京與中國方面就兩岸關係與民族復興交換意見，「會見誰、跟領導會面是一定有的」，但尊重中國安排、由中國宣布，交流目標也不拐彎抹角，就是「共謀和平統一、共享民族復興」的兩岸願景。

至於是否簽訂政治協議，郁慕明表示，自己又沒有獲得授權，也沒有實行能力，怎麼有條件政治協議？簽又有什麼用？他只不過是要告訴中國，台灣同胞希望兩岸之間如何和平相處，這跟國家安全無關，不要說關他5年，即使只關他5天，後遺症蔡政府也要自己承擔，若他此行受阻，也是向全世界打臉蔡過去一再聲稱的台灣是民主社會。

郁慕明表示，自己規劃此行訪中，前陣子相關單位還明示、暗示他不要太積極，否則要解散新黨，他痛斥，蔡英文執政3年來不斷清算國民黨、把過去執政說得不堪，但自己的作法更嚴苛，兩岸又沒有戰爭、對方也善意表達，卻把兩岸關係拉高到國安層級、倒行逆施，「大家滿意嗎？我看連賴清德都不滿意，自己的戰鬥夥伴都背道而馳！」

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