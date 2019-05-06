挺宋楚瑜 郁慕明：談「一國兩制」又怎樣？

2019-05-06 13:56

〔記者林良昇／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜日前赴中接受中國官媒新華社專訪，指宋對「一國兩制」持肯定態度，但宋後來否認提過「一國兩制」，新黨主席郁慕明今在臉書聲援宋楚瑜，稱宋就算講了「一國兩制」又怎樣？難道要像對待新黨一樣，隨侍準備「法辦」嗎？

郁慕明今在臉書「郁慕明觀察站」上發文表示，「宋主席就算講了『一國兩制』又怎樣？」難道要像對待新黨一樣，扣上「逾越言論自由邊際」的罪名，隨時準備「法辦」嗎？民進黨主張「台灣獨立」，當年同樣是「非主流民意」，如今不但全面執政，還倒過來箝制統派的言論自由。

郁慕明表示，宋楚瑜說不贊同「港澳模式」，但大陸本就沒說「一國兩制」等同「港澳模式」。反之，正因為台灣不同於殖民地回歸的港澳，所以才要共商「台灣方案」，才有所謂「平等協商，共議統一」。

郁慕明認為，這是今天經濟總量已達台灣20幾倍的大陸對台灣釋出的善意與誠意，偏偏民進黨卻直接把它定義為併吞，甚至等於武統台灣，難道真是想促成急統嗎？

郁慕明感嘆，所謂今天的「非主流」，很可能就是明天的「主流」；眼前炙手可熱的「主流」，剎那間也可能淪為「非主流」。如果執政者真的代表「主流」，又何必大搞各種違憲違法的黑機關，用「國安法」及各種「行政命令」整肅在野黨及媒體，甚至以總統之尊上街「抗議」，與公投結果的「主流民意」為敵？

「多行不義必自斃」，郁慕明強調，他們必將師從民進黨「公民不服從」的「典範」，對違憲違法的作為反抗到底。更會追隨民進黨的腳步，堅持「非主流」的信念，一點一滴聚流成河，把公然叛國的「台獨工作者」趕下台，回歸國統綱領的路線，開創「中國人幫中國人」的新局，完成中國人和平統一的歷史大業。

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