議員質疑加班費、誤餐費暴增 文基會竟答不出來

2019-05-21 22:09

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局附屬單位台北市文化基金會（文基會），長期被視為人事酬庸黑機關。台北市議會教育委員會今天審查文基會106年度決算案，但議員發現文基會支出款項含糊，像是加班費決算增加86％、誤餐費暴增至158％，要求文基會代表說明卻答不出來，讓李明賢質疑有浮報之嫌。

北市文基會因預算浮編、酬庸不受監督常被議員盯上，台北市議員游淑慧本月初才在議會質詢時，質疑文基會人事聘用不公開，五年來人事預算平均每年增加兩千萬，如今又被李明賢發現，文基會106年度決算，加班費、誤餐費暴增。

根據文基會提供給議員的106年度決算書上顯示，人事費用（包含薪資、退休金、保險）預算為1.73多億，決算為1.67多億，減少3.35％；職工福利預算為43萬，決算則為80萬，增幅86％；誤餐費預算為82.4萬，決算卻高達213萬，暴增158％；計時人員預算為1372萬，決算為1921萬，增加40％。

李明賢質疑，誤餐費增加200多萬、計時人員增加500多萬、職工福利增加約37萬，不就又把人事費用省下的錢抵銷？李明賢要求文基會說明職工福利、誤餐費、計時人員支出最後用掉這麼多錢，「光從帳面上看就很不合理！太誇張了，是每年都在加班嗎？還是說其實是浮報？」

不過，現場文基會代表也講不出所以然，文基會副執行長楊淑鈴、管理部總監黃文彥皆說，細項需回去看資料才知道，也讓議員秦慧珠砲轟文基會都沒準備。

議員應曉薇認為，文基會預算有具體提出檢討的必要，剔除不必要的預算，增加必要預算，才能讓錢花在該花的地方，達到議會實質審查的意義。

議員耿葳表示，政府補助佔文基會收入8成，等於躺著不用做事就有錢，要求文基會提高自籌款。楊淑鈴則說，去年文基會在議會曾允諾，將自籌款提高至40％，文基會也很努力向上提升，往目標前進。教委會第一召集人吳世正最後則要求文基會備妥相關資料說明，下次進行會議時再報告。

黃文彥事後受訪表示，職工福利包含辦尾牙及三節獎金1000元，原打算縮減辦理規模，但考量員工辛勞、也擔心減少會引起反彈，後來則維持現狀，才有決算比預算多的情況。至於誤餐費，則是在編列預算時未算入新業務，加上標案無法預先得知是否會得標，才會有預算編列不足、決算超標的情形。

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