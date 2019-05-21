犧牲群創？郭台銘：我沒有「深超」的股票

2019-05-21 22:05

若獲國民黨提名 有信心接收韓粉選票

［記者謝武雄／桃園報導］明年總統大選各項民調紛紛出爐，藍營內部不少人擔心，如果高雄市長韓國瑜不出馬，支持者的選票恐怕會流往台北市長柯文哲；對此，表態參選的鴻海集團董事長郭台銘今天在桃園表示，他覺得這是見仁見智問題，他未來會跟韓國瑜共同合作，在中央、地方的分工，跟大家在拚經濟，他有信心，韓粉的票會到他這邊來。

郭台銘今天下午到蘆竹區開南大學參加活動，另有記者問及「挺朱」跟「挺韓」的粉絲團突然變成「挺郭」，好像欺騙選民，對郭也不太好？郭台銘說明，他真的不太曉得這件事，他每天都在拚經濟，跟地方辦經濟座談，他認為，經濟選民也是理性的選民，未來他也會慢慢增加肢體語言，多一點溫度，他相信，要拚經濟，大家都會認為他是最適當的人選，能把台灣經濟翻轉，讓台灣能夠讓世界看得到，讓台灣經濟能夠在往後的20年發光發熱。

另外，外傳「深超」公司是郭台銘和深圳市政府共同持股，接收群創轉手讓利，由深超來接單賺錢，造成近日群創股價大跌；對此，郭台銘強調，他在中國所有投資沒拿中國政府一毛錢，現在大家抹紅、抹黑，什麼都抹，他也就認了，其次是他個人也沒有任何深超公司的股份，深超跟他也沒有任何的關係，至於說將來他們之間怎麼做生意，請記者問深超、群創，他不方便回答，因為跟他沒有任何關係。

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