我一年管6兆元預算 郭台銘豪語：要我當副手，是埋沒人才！

2019-05-21 13:30

〔記者李容萍／桃園報導〕投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，今日中午在桃園市中壢區舉辦基層民意代表座談時強調，「大家說我民調還差韓國瑜一些，我認為民調的東西跟天氣一樣，桃園昨天下雨，今天就出太陽，我經得起考驗，我很有信心，在國民黨的初選我一定會贏得民調，我一定會勝出。」他自認比朱立倫、韓國瑜更懂經濟，「他們都用說的，我是用做的，講經濟我是專業，中華民國一年的預算2.5兆元，我一年管的預算是6兆元，所以要我當副手，是埋沒人才！」

郭台銘今日桃園行的第二個行程，選在中壢區一家啤酒屋舉行，包括立法委員吳志揚、呂玉玲、桃園市議員魯明哲、梁為超、劉安祺、謝美英、舒翠玲、中壢區里長聯誼會會長謝岩介等人一同出席，現場湧入民眾發言踴躍，並提出如何讓台灣經濟起飛、讓年輕人有未來以及電力分配、里長薪水以及願不願意當副手等問題。

郭台銘一一記錄問題並回應表示，實體經濟很重要，老闆要賺錢，員工要賺錢，科技業與製造業都有加薪的條件，尤其中壢區是工業重鎮，要努力提升自己的技術水準，在政見發表會上，他會把自己的拚經濟的理念說清楚。他還說，要讓年輕人願意生小孩，許年輕人一個未來，多生養得起，養不起國家想辦法幫你養，要怎麼養小孩？答案就是賺外銷。

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