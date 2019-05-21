北市僅剩一國中沒裝冷氣 柯文哲：未來不買硬體買「溫度」

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市電器商業同業公會捐贈29台冷氣給位在社子島的福安國中、富安國小，全北市目前僅剩陽明山上的格致中學，還沒有全面裝設冷氣。市長柯文哲今天出席捐贈儀式致詞提及，未來將「以購買服務取代購買軟硬體」，意即由市府訂出學校、公務大樓希望建築物內溫度多少度，承包業者想辦法透過冷氣、太陽能板、田園城市、通風設備等來達到要求。
目前台北市公立小學普通教室冷氣裝設率達到73％，公立國中達99％。北市府2018年行文給教育部，建議將冷氣列為校園基本設備，換言之全面裝設冷氣，市府僅補助中低收入學生，不會編列預算幫忙裝設或是支付電費。
柯文哲今早出席捐贈儀式時表示，台北市針對188所學校改善電路系統，預計兩年內可全部完成，接下來就是要解決包含公務機關在內冷氣汰換問題，未來將「以購買服務取代購買軟硬體」，由市府訂出學校、公務大樓希望建築物內溫度多少度，承包業者想辦法透過冷氣、太陽能板、田園城市、通風設備等來達到要求。
教育局主任祕書陳素慧補充表示，中低收入戶學生部分，仍會補助裝設費用每人補助3000元、電費每年每人補助800元；若學校需汰換老舊供電設備、新設太陽能光電板或植栽綠化等節能計畫，也會編列預算補助。
格致國中總務主任林昭妤表示，因該校人少且家長社經地位比較沒那麼優渥，加上位在硫磺區，電器的折損率也偏高，目前已接獲通知有善心單位願贊助冷氣設備，未來在使用及電費等方面將審慎評估，仍盼外界伸援手。
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台北市長柯文哲今天表示，未來將「以購買服務取代購買軟硬體」，意即由市府訂出學校、公務大樓希望建築物內溫度多少度，承包業者想辦法透過冷氣、太陽能板、田園城市、通風設備等來達到要求。（記者叢昌瑾攝）
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台北市長柯文哲21日出席台北市電器商業同業公會捐贈福安國中暨富安國小冷氣設備典禮。（記者叢昌瑾攝）