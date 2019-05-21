北市僅剩一國中沒裝冷氣 柯文哲：未來不買硬體買「溫度」

2019-05-21 18:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市電器商業同業公會捐贈29台冷氣給位在社子島的福安國中、富安國小，全北市目前僅剩陽明山上的格致中學，還沒有全面裝設冷氣。市長柯文哲今天出席捐贈儀式致詞提及，未來將「以購買服務取代購買軟硬體」，意即由市府訂出學校、公務大樓希望建築物內溫度多少度，承包業者想辦法透過冷氣、太陽能板、田園城市、通風設備等來達到要求。

目前台北市公立小學普通教室冷氣裝設率達到73％，公立國中達99％。北市府2018年行文給教育部，建議將冷氣列為校園基本設備，換言之全面裝設冷氣，市府僅補助中低收入學生，不會編列預算幫忙裝設或是支付電費。

柯文哲今早出席捐贈儀式時表示，台北市針對188所學校改善電路系統，預計兩年內可全部完成，接下來就是要解決包含公務機關在內冷氣汰換問題，未來將「以購買服務取代購買軟硬體」，由市府訂出學校、公務大樓希望建築物內溫度多少度，承包業者想辦法透過冷氣、太陽能板、田園城市、通風設備等來達到要求。

教育局主任祕書陳素慧補充表示，中低收入戶學生部分，仍會補助裝設費用每人補助3000元、電費每年每人補助800元；若學校需汰換老舊供電設備、新設太陽能光電板或植栽綠化等節能計畫，也會編列預算補助。

格致國中總務主任林昭妤表示，因該校人少且家長社經地位比較沒那麼優渥，加上位在硫磺區，電器的折損率也偏高，目前已接獲通知有善心單位願贊助冷氣設備，未來在使用及電費等方面將審慎評估，仍盼外界伸援手。

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