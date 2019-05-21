六四學運領袖王丹參訪坦克車裝置藝術 籲台灣記取六四教訓

2019-05-21 15:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕六四天安門事件即將邁入30周年，當年的學生領袖王丹、周鋒鎖、遭坦克壓斷雙腿的方政等人，今特地前往中正紀念堂觀賞「坦克人對坦克人」裝置藝術。王丹受訪時說，六四事件對他們來說是一個紀念，但對台灣人來說「是一種警惕」，台灣明年就要面臨大選，台灣人民應思考1989年發生的六四事件，若選出親中政府，很有可能事件就會重演；王丹反問台灣人民「你們要選坦克嗎？」

由華人民主書院主辦的「六四30週年特展」選在中正紀念堂前展開，此裝置藝術重現六四事件最知名的照片，將肉身阻擋坦克車的坦克人，以巨型的充氣娃娃呈現在世人眼前，凸顯中國政權打壓異議言論的粗暴手段，吸引不少外國遊客觀賞，其中也不乏中國來的旅客。

當年參與六四事件的多位學運人士今特地前往觀賞。遭坦克壓斷雙腿的方政坐在輪椅上受訪時說，他希望世界能記住這一刻，記住30年前、在天安門周圍，發生了中共政權以坦克追殺襲擊學生的狀況；學運領袖周鋒鎖則說，中共30年來持續抹去六四事件的紀錄，到現在為止，這些學運人士還不能在中國領土上提到「坦克」的字眼，呼籲全世界不要忘記六四事件，他強調，中國的「鎮壓還在持續」，中共政權並未改變。

王丹等人結束參訪行程後，隨即轉往立法院拜會朝野立委。

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