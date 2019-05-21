韓國瑜網路社團更名惹議 「他」勇敢說出真話

2019-05-21 17:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民意如流水，不要不信邪，一直活在同溫層的人是不知道外面的溫度已經變冷了。

南市國民黨議員李文俊的特助林群峰，將韓國瑜網路後援會粉專社團更名「郭台銘成吉思汗鐵衛營」，引發藍營部份人士抗議。

林群峰今（21）日表示，他與幾位志同道合朋友，長期來都是藍軍支持者，堅定立場未曾改變過，自發性經營網路社團已有4、5年，韓國瑜競選高雄市長時，大家也都是熱情義務相挺，只是發現近來社團出現一些浮誇言論惡意批評不是挺韓國瑜的人，不論是「假韓粉」或「真韓粉」，若支持藍軍、支持韓國瑜，就不應該幫韓樹立敵人，社團淪為「一言堂」。

林群峰說，他是社團創辦發起人，經其他幾位管理人討論後，希望韓國瑜專心於高雄市政，而他們也認同郭台銘參選總統理念，因此網路後援會也是自主性改名稱，並沒有任何背後利益，他們與郭台銘不識，也不知道郭臉書的小編是誰，竟有挺韓的電視政論名嘴指控社團被收買，這樣的不實指控，更讓他們無法接受。

林群峰表示，網路社團是自主性發起串連，不屬於任何政治人物，外縣市民代批評社團改名，豈不也是政治消費社團刷自己存在感。

林群峰在個人公開臉書貼文，並PO出自己的名片，不怕「韓粉鐵桿」圍剿。他說，自己發言作風向來如此，捍衛言論自由與政治價值，不必躲在鍵盤背後去批評中傷別人，若有不對之處，樂意接受各方指正，周遭不少好友也都是韓粉，知道其作風的真正韓粉根本不會來騒擾他。

林群峰在自己的臉書提到：「身為藍軍一員，一直喊著被併購，被收購，繼續喊，現在我就要看看瘋狂等級的韓粉到底有多少，臉書好友們為了韓與郭都有爭議，韓現在要的是個好好能告訴他方向的軍師，而不是只是一堆不論對錯在胡亂吹捧他的韓粉們」。

林群峰說，「我也想知道這些喊著有韓就投，無韓郊遊的黑韓們，你們四處攻擊藍軍的真面目是什麼？」

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