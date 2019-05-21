談藍綠兩黨內初選 柯P嘆：最大敵人是自己

2019-05-21 13:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選藍綠黨內初選激烈，台北市長柯文哲今天中午接受東森「雲端最前線」專訪，被問題看法時表示，有一句話要警惕，我們永遠是自己最大的敵人，明明都很容易贏的，自己殺到垮掉，「我都覺得實在是，唉，只能除了嘆氣還是嘆氣。 」

柯文哲在專訪中談到，他2018就真的咬緊牙關，其實他選到最後真的沒錢了，後來咬緊牙關不肯再募，所以最後兩個禮拜從傳統媒體完全消失，因為沒有錢買廣告，他就是不願意募款。

柯直言，他覺得台灣真的是被意識形態搞死，也沒有解決問題，他認為除了統獨意識形態，「請你告訴我民進黨跟國民黨有什麼不一樣？」柯說，綁樁腳、搶國營事業，完全一模一樣，「你不服氣你來說服我，這明明就是這樣，除了統獨意識形態不一樣，你告訴我他們有什麼地方不一樣，你來說服我。」

主持人楊文嘉進一步問說，柯提及藍綠兩黨除了意識形態不一樣外，很多作為都一樣，針對現在藍綠兩黨的黨內初選，蔡總統跟賴院長選到嚇死人，國民黨更不用講。從白色力量角度，怎麼觀察這兩黨的初選？

柯文哲表示，有一句話要警惕，我們永遠是自己最大的敵人，明明都很容易贏的，自己殺到垮掉，我都覺得實在是，唉，只能除了嘆氣還是嘆氣。

他還說，只能說最大敵人還是自己。有人說民眾最討厭囂張的國民黨、得勢的民進黨，我大膽挑戰你，白色力量會不會變成讓老百姓覺得既囂張、又得勢的共同討厭對象？如何避免？

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