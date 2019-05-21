郭董參選 蘇貞昌：政壇新手少罵、用行動投資台灣才能贏得尊重

2019-05-21 13:14

［記者許倬勛／桃園報導］鴻海董事長郭台銘積極拚選戰，今走訪桃園三區，砲火依舊對著執政黨猛轟，稱自己才是拚經濟唯一解藥；而行政院長蘇貞昌也到新屋區勘災農損，被解讀較勁意味濃；對此蘇揆表示，他不知道郭董的行程，讚對方是商場「成吉思汗」，但作為政壇新手，應少些謾罵、用行動投資台灣，才能贏得尊重。

郭台銘昨出訪雲林，稱台灣有「七缺」，不僅缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等五缺，還缺投資和懂經濟的領導人，蘇今受訪解釋，他呼籲郭台銘「有能力可多做一些」，是稱讚他在商場上成吉思汗，無往不利，不曉得是否因首次參選，作為政壇新手，可能參考幕僚提供的題目，用罵得居多，鼓勵他用行動多投資台灣，可獲更多肯定。

蘇揆說，目前有五十多家台商回流投資，總金額超過3千億，超出原本預期相當多，外商也大大加碼投資台灣，包含GOOGLE、微軟、臉書等，政府拿出魄力有成效，這是有目共睹的。

至於郭台銘痛批勞基法改得不倫不類，猶如「換鍋煮菜」，蘇貞昌回應，郭董講得不好；也非事實，總統大大提升基本工資，改善投資環境，推動減稅讓大家很有感，失業率也是18年來最低，「大家都會看到蔡總統確實各方面用盡努力，看到成績，希望大家有什麼好意見提出來，不要用罵得，會對台灣更好」。

蘇貞昌今在農委會主委陳吉仲、立法委員陳賴素美、蔣絜安陪同下至新屋區洋香瓜田勘災，農友莊育來向蘇揆陳情，栽種的三甲瓜果因一場大雨血本無歸，損失近百萬，不知如何是好。

蘇貞昌說，看到農民遇淹水一切泡湯、欲哭無淚，政府第一時間趕到現場，一定會從優、從寬給農民補助，還要幫農民盡速恢復收成，台灣人民才有好的農產可以吃。

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