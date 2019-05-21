打臉郭董！ 政經專家：富士康有共產黨校、1.6萬黨員

2019-05-21 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘上週以「破解低薪，給年輕人養得起的大未來」為題發表演講，會中有民眾提問，指鴻海、富士康內部有成立共產黨支部，若郭未來當選要如何說服選民，郭雖稱鴻海絕對是100%自主經營，但國際政治金融專家汪浩近日則在臉書發文，指富士康科技集團擁有1.6萬餘名在冊黨員，並且於去年7月9日成立黨校，打臉郭「謊話說過頭」，要被富士康科技集團黨委書記劉忠先找去黨校上課了！

郭台銘18日下午以「給年輕人養得起的大未來」為主題，在誠品敦南店向年輕族群公開演講，會中有民眾詢問，鴻海、富士康內部有成立共產黨支部，郭台銘未來若當選，要如何切割及說服選民，決策是為了台灣的利益，而不是為了公司的利益？郭對此回應指鴻海絕對是100%自主經營，強調絕對沒有任何黨校，不會讓共產黨黨校作思想教育，並指在中國許多優秀學生都會加入共產黨，鴻海只是把場地租給他們使用，但他們不能過問公司經營。

汪浩19日則在臉書發文，指中媒《南方日報》去年曾報導，擁有1.6萬餘名在冊黨員的富士康科技集團成立集團黨校，並在深圳總部龍華園區幸福生活體驗園正式掛牌。汪浩指出，富士康集團中共黨委成立於2001年12月15日，截至2018年，在全國各園區共建立16個黨委、229個黨總支、1030個黨支部，在冊黨員、入黨積極分子3萬餘人。

汪浩也指出，2018年底，中共中央印發了《中國共產黨支部工作條例（試行）》，併發出通知，要求各地各部門認真遵照執行，使各級黨組織深入領會《條例》精神，全面掌握《條例》內容，切實增強貫徹執行《條例》的思想自覺和行動自覺。去年11月28日到11月30日，富士康鄭州園區黨委在全園區範圍內開展了學習貫徹《條例》全員輪訓。汪浩據此酸郭「謊話說過頭，劉忠先書記要找你去黨校上課了！」

針對富士康工人跳樓案近日再度引發議論，汪浩於昨晚間也PO文指出，香港大學社會學系教授潘毅等學者在2015年出版的《蘋果背後的生與死──生產線上的富士康工人》一書中曾指出，對於工人呼籲政府採取干預措施保護他們的利益，官員為求「維穩」有時會要求富士康作出讓步，但更常見的是一些地方權貴與富士康合謀侵害工人權益。汪浩為此也質疑郭，「與中共地方權貴合謀，這就是你對付年輕人的辦法嗎？ 在富士康各園區的1030個中共黨支部，1.6萬黨員不就是你的『維穩』部隊嗎？」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法