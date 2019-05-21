日食管制問題未適時解決 日學者：蔡政府錯失與日簽FTA良機

2019-05-21 12:54

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕日本東京大學教授川島真20日在一項演講上分析近年台日關係變化，2016年蔡英文政府上台後，日本原本有意與台灣談判自由貿易協定（FTA）的簽署，但蔡政府無法適時解決日食管制進口的問題，喪失了與日本簽署FTA的良機。

川島真受日本「公益財團法人對外新聞中心」（FPCJ）之邀，在下月舉辦的G20峰會之前，向駐日外國記者分析日中關係走向，其中提到日台關係的變化。

川島表示，日台關係在近幾年有大幅的進展，他認為2011年日本東北大地震台灣捐款超過250億圓，是促使日台關係出現大幅進展的原動力。以往日台關係發展受限於1972年的日中共同聲明有很多障礙，但2011年後不管是民主黨政府或現在的安倍政府，積極和台灣簽定了投資協定或日台漁業協定等多項協定，突破了以前難以超越的障礙，雙方的關係更上層樓。

他指出，2016年蔡英文上台後，安倍政府對蔡政府有兩大期待，其中一項是馬英九政府末期出現的「沖之鳥島問題」，爭議點在於該島是「島」還是「礁」，第二是福島等五縣食品進口管制問題，2016年秋天，沖之鳥島的問題雖已獲解決，但食品問題則未能解決。

為何日本會把五縣食品進口解禁問題視為日台關係發展的指標，川島指出，因為台灣在日本東北大地震時提供的支援是促使日台關係發展的原動力，但台灣管制福島五縣食品進口，對於福島災區產業復興，卻表現出不願支援的矛盾態度。

川島認為，台灣如果能在2016年秋天之前解決上述一和二的問題，日本和台灣簽定FTA的可能性極高。接下來2017年，安倍對中國「一帶一路」表達了肯定的態度，為了改善改善日中關係，相對地也刻意壓抑了對台關係進展。川島意指台灣錯失了大好良機。

台灣無法適時解決日食進口管制問題，又在2018年底通過持續管制日食進口的公投，這也是造成外相河野太郎發表批判聲明的背景。

川島還指出，有趣的是，蔡英文今年2月接受產經新聞專訪時，突然提出希望日台進行安保對話的訊息，由於食品問題讓日台間處於緊張狀態，為何蔡英文會在這個節骨眼上突然提出這項喊話，令日本政府感到詫異。

不過川島也表示，如果從華盛頓的狀況來看，似乎可以理解，因為華府最近主張挺台的聲浪變高，他認為蔡英文會有這項提議應有華府的這項背景，可是日本有日美安保，還有1972年日中共同聲明，無法馬上說YES或NO。他還認為，台灣如果透過美國政府管道，只要美國開口了，台日安保對話應該是有機會的。

對於台日關係發展，川島也觀察到一項有趣的現象，他指出，今年5月河野外相表態支持台灣加入WHO，感覺風向似乎又變了，雖然日台間有尚未解決的食品問題，但日本認為該做的事還是會做。2017年安倍為改善日中關係而壓抑了日台關係進展，但現在似乎又有改變了。

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