蘇揆指示：爭取入WHA所需資源全力協助

2019-05-21 10:36

〔記者李欣芳／台北報導〕第72世界衛生大會（WHA）昨天在瑞士日內瓦登場，儘管因中國打壓，台灣連續3年未獲邀請參與，衛福部長陳時中仍率團赴日內瓦為台灣發聲，據悉，為爭取各國對台灣加入WHA的支持，除了外交部對相關國家展開遊說爭取支持外，行政院長蘇貞昌也指示衛福部與外交部等相關部會，對於爭取加入WHA所需的資源，以及資源的整合，行政院都將全力協助。

行政院由政院副院長陳其邁負責相關資源的整合與協調，政府知情官員評估，今年台灣加入WHA的國際聲量可說是達到最高，在WHA尚未開議前，美、英、日、加拿大與法國等國都挺台灣，台灣要加入WHA的支持力量，其實主要還是美、日、歐盟等大國的相挺，爭取台灣加入WHA，主要是外交方面的角力，透過國際宣傳所能達到的效果畢竟有限。

知情官員表示，有關WHA的對外遊說爭取支持方面，每年都由總統府與外交部研商如何共同努力，台灣能否加入WHA，關鍵在中國的態度，由於美中貿易大戰仍在延燒，我國透過中南美友邦與美、日、歐盟等國支持加入WHA，若升高與中國的對抗，是否真對台灣有利，也要審慎評估。

官員說，當然上策是台灣要加入WHA，但即使未能加入，能得到許多國家對台灣是國際孤兒的同情與支持，累積參加相關國際組織的籌碼，也是一件好事。

據悉，醫師出身的陳其邁，因在醫界有不少人脈，蘇揆已指示相關部會，推動WHA的相關工作所需的資源，例如需要醫界或立委的協助，指示由陳其邁協調、整合，政院也將對衛福部與外交部等部會全力協助。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，健康與防疫工作不應該有漏洞，世界衛生組織（WHO）不應以政治因素將台灣排除在WHA門外而導致防疫的漏洞，我們呼籲WHO會員正視2300萬台灣民眾的健康與安全問題，據她了解，外交部與衛福部等部會對推動WHA相關工作，態度很積極。

Kolas以政府防範中國非洲豬瘟為例說，台灣的非洲豬瘟防疫經驗，可與WHA分享，她說，我國參與WHA，為何要屈服於中國的壓力之下？希望WHA不要拒台灣於千里之外。

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