我未收到WHA邀請函 衛福部長撂重話批中國

2019-05-07 10:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕世界衛生大會（WHA）20日將在瑞士日內瓦舉行，昨天是網路報名截止日，我國仍未收到邀請函；衛福部長陳時中今天受訪時罕見撂重話批評中國，指「中國防疫體系大有問題，我們的防疫經驗可供世界學習」。

昨天是各國出席官員代表網路報名的期限，但世界衛生組織（WHO）秘書處依舊未邀請台灣出席。

陳時中今天上午受訪時批評中國「本身防疫體系是大有問題的」，也強調任何地區若被世衛排除在外，防疫就會形成漏洞，而台灣的防疫經驗可以讓世界學習，台灣能做出有意義的貢獻。

陳時中說，這次一樣會前往日內瓦，在當地舉行例行的雙邊會談和專業論壇，希望讓更多人參與，以及和理念相近的國家和邦交國對談。

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